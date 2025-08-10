Hardloper Arthur (24) aan hittestress overleden, vader komt met waarschuwing

De hardloopsport heeft een enorme vlucht genomen in ons land de laatste jaren. Kijk maar eens om je heen: iedereen heeft wel een collega, vriend of familielid die dagelijks een groot rondje rent of zelfs meedoet aan halve of hele marathons. Bij hoge temperaturen zoals deze zomer ligt echter een gevaar op de loer: hittestress.

Ook dit jaar overleden twee hardlopers in Nederland na onwel te zijn geworden tijdens een marathon, iets waar Joost Fonville van gruwelt. Hij verloor in 2014 zijn 24-jarige zoon Arthur na een hitteberoerte tijdens de Dam tot Damloop en zijn missie is om meer bewustwording te creëren over het gevaar. Dat doet hij door clinics te geven in het land.

Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.