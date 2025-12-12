Handbalsters verliezen halve finale WK van te sterk Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn er op het WK in eigen land niet in geslaagd de finale te halen. In een volgepakt Ahoy Rotterdam was viervoudig wereldkampioen Noorwegen in de halve finale te sterk: 25-35. Nederland kwam geen moment op voorsprong en moest als zo vaak op grote toernooien het hoofd buigen voor de Scandinavische handbalgrootmacht.

Oranje speelt zondag om 14.30 uur de troostfinale tegen Frankrijk, waarvan het eerder dit toernooi won (26-23). Noorwegen neemt het in de finale op tegen Duitsland. Het is het derde WK op rij dat de Noorse ploeg in de finale staat.

De ploeg van bondscoach Henrik Signell was dit toernooi bezig aan een sterke reeks en plaatste zich als groepswinnaar ongeslagen voor de hoofdronde. Vervolgens sloot het de hoofdronde ook als winnaar af, mede door titelverdediger Frankrijk te verslaan. Daarna rekende Oranje in de kwartfinale af met Hongarije. In de kwartfinale van het vorige WK in 2023 was het ook Noorwegen dat Nederland uitschakelde.