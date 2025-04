Favoriet Kamworor wint marathon Rotterdam na indrukwekkende solo

De Keniaan Geoffrey Kamworor is de opvolger van Abdi Nageeye als winnaar van de marathon van Rotterdam. De 32-jarige favoriet plaatste na 37 kilometer zijn beslissende versnelling en kwam na 42,195 kilometer solo over de finish op de Coolsingel. Kamworor bleef met 2.04.33 bijna een minuut boven het parcoursrecord van de Belg Bashir Abdi uit 2021 (2.03.36).

De wind maakte het lopen van een nieuwe toptijd lastig, wat de organisatie opnieuw als doel had gesteld voor de 44e editie. Al snel waren de tussentijden boven het vereiste schema.

Bij de Kralingse Plas versnelde Kamworor, waardoor hij na 35 kilometer eerst landgenoot Kennedy Kimutai en Chimdessa Debele uit Ethiopië loste uit de kopgroep van vier. 2 kilometer later kon de eveneens Ethiopische Chala Regasa het tempo van de tweevoudig winnaar van de marathon van New York niet meer volgen. Regasa werd tweede in 2.05.07, voor Debele (2.05.26).

Vrouwen

Bij de vrouwen won de Keniaanse Jackline Cherono, maar het is haar niet gelukt om in de marathon van Rotterdam het parcoursrecord uit 2012 te verbreken. De 26-jarige Cherono lag ondanks de ongunstige wind lang tientallen seconden onder het schema van de Ethiopische Tiki Gelana (2.18.58), maar stortte in de laatste kilometers helemaal in (2.21.14).

ANP