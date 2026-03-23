Tijmen laat fans gedragen shirts van hun favoriete voetballer scoren

Ben je een megafan van Feyenoord, Ajax of een buitenlands sterrenteam als Real Madrid, en niet vies van een beetje zweet? Dan kun je je volledig uitleven op de website van Tijmen Zonderwijk. Zijn bedrijf veilt echt gedragen voetbalshirts van de groten der aarde.

Een gedragen shirt van Arsenal-spits Viktor Gyökeres of Gouden Bal-winnaar Ousmane Dembélé? Geen probleem. En wat te denken van het shirt van Ayase Ueda, zaterdag nog gedragen in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax? Ook op dat item kan geboden worden. De hoogste bieder wint uiteindelijk het shirt.

Speciale wastechniek

Om de shirts zo authentiek mogelijk te houden, wast MatchWornShirt de shirts op een speciale manier. In plaats van water wordt er met UVC-licht gereinigd in speciale kasten. Bacteriën en DNA worden verwijderd, net als de zweetgeur, maar door deze techniek blijven de grasvlekken in het shirt bewaard. Wel zo hygiënisch.

Welke bijzondere shirts je deze zomer kunt scoren op de veilingsite, hoor je in het fragment bovenaan dit artikel.