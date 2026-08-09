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Demi Vollering wint voor tweede keer Tour de France Femmes

Demi Vollering wint voor tweede keer Tour de France Femmes

Sporters

Gisteren, 18:59

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Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige Nederlandse verdedigde zondag in de slotetappe in Nice met succes haar gele leiderstrui. Ze maakte haar eindzege extra bijzonder door ook de laatste etappe op haar naam te schrijven.

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Voor Vollering is het haar tweede eindoverwinning in de Tour. Ze won de wedstrijd eerder in 2023. In 2022, 2024 en 2025 eindigde ze als tweede.

Indrukwekkend seizoen

Met haar Tourzege voegt Vollering opnieuw een grote overwinning toe aan een succesvol seizoen. De renster van FDJ United-Suez won dit voorjaar al de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Ook schreef ze dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. Met de eindzege in de Tour de France Femmes heeft Vollering nu dus zowel de Giro als de Tour in hetzelfde jaar gewonnen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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