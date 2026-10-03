Vollering doet het wéér: week na wereldtitel ook Europees kampioen

Demi Vollering heeft opnieuw toegeslagen. Slechts een week nadat ze haar eerste wereldtitel veroverde, is de Nederlandse wielrenster voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. Landgenote Puck Pieterse maakte het Nederlandse succes compleet met zilver.

Vollering reed in het zonnige Slovenië op de laatste beklimming van de Možjanca weg bij haar concurrenten. Vervolgens reed ze de laatste 15 kilometer alleen naar de finish in Šenčur. Pieterse won daarachter de sprint om het zilver van de achtervolgende groep. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde.

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Bijzondere prestatie

Met haar overwinning schrijft Vollering opnieuw geschiedenis. Ze is de eerste wielrenster die haar Europese titel op de weg weet te prolongeren. Lorena Wiebes won het EK eerder ook twee keer, in 2022 en 2024.

Nederland blijft daarmee bijzonder succesvol op het EK. In elf edities ging de Europese titel tien keer naar een Nederlandse wielrenster.

Indrukwekkend seizoen

De Europese titel is de volgende grote overwinning in een succesvol seizoen voor Vollering. Ze won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen.

Vorige week kwam daar haar eerste wereldtitel bij. Een week later mag Vollering dus opnieuw een kampioenstrui aantrekken.