Darter Van Gerwen stuurt verklede fan de zaal uit: 'Elvis has left the building'

Darter Michael van Gerwen ergerde zich op de Nordic Darts Masters in Kopenhagen kapot aan een bezoeker die rondom het podium hing. De man die verkleed was als Elvis Presley, irriteerde de voormalig nummer 1 van de wereld.

Van Gerwen maakt met handgebaren duidelijk dat hij de man uit de zaal wilde. Die vertrok uiteindelijk, wat de commentatoren van de wedstrijd verleidde tot de uitspraak: "Has Elvis left the building? Yes, he has!" Die uitspraak werd vaak gedaan als popicoon Elvis Presley de zaal uitging na zijn optreden.

Van Gerwen stond achter toen de fan de zaal uitging, maar won uiteindelijk wel. Hij staat nu in de halve finale. Dartsbond PDC zette aanvankelijk een fragment van het voorval online, maar verwijderde dat later weer.