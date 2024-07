'Het was jaren geleden al duidelijk dat Frank van den Broek krachtige renner is'

De 23-jarige Tour de France-debutant Frank van den Broek leverde dit weekend bijzondere prestaties. De wielrenner werd tweede in de openingsrit en hielp ploegmaat Romain Bardet naar de ritzege en het geel. Frank mocht zondag in de groene en witte trui fietsen. Wie is deze jongen uit Voorhout?

"Op zijn 14de is Frank begonnen met wielrennen", zegt Lennart Harskamp, de secretaris van Ren- en Toervereniging De Bollenstreek, Franks jeugdploeg. "Dan moet je nog veel leren: hoe spaar je bijvoorbeeld je krachten? Maar we hadden jaren geleden al in de gaten dat hij een krachtige en sterke renner is. Hij is heel snel."

Gesprek van de dag

Harskamp werkt in een wielrenwinkel en daar was de goede score van Frank het gesprek van de dag. "Iedereen dacht afgelopen weekend: hoe gaaf zou het zijn als hij het vandaag goed doet? Iedereen is nu trots dat ze met hem hebben gefietst."

Bekijk in de video hierboven wat Franks moeder over zijn jeugd en wielrencarrière te zeggen heeft.