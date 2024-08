Tes Schouten pakt op 200m schoolslag tweede zwemmedaille voor Nederland

Tes Schouten heeft brons gewonnen op de 200 meter schoolslag. Het is de tweede zwemmedaille voor Nederland op de Spelen in Parijs. De 23-jarige Bodegraafse zwom op gepaste afstand van de op voorhand al te sterk geachte Amerikaanse Kate Douglass (2.19,24) en de Zuid-Afrikaanse titelverdedigster (2.19,60) naar de derde plek (2.21,05).

De drie medaillekandidaten namen al snel een grote voorsprong op de rest van het veld. Wereldkampioene Schouten leek even met Smith te gaan strijden om het zilver, maar de eindsprint van de Zuid-Afrikaanse was beter. De vele luidruchtige Amerikanen in de opnieuw uitverkochte La Défense Arena hielpen Douglass in haar laatste baantje naar het goud.

Schouten herhaalt met het brons de prestatie van haar ploeggenoot Caspar Corbeau, die woensdag al derde werd op het nummer bij de mannen. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat twee verschillende Nederlandse zwemmers op een Spelen een individuele medaille pakken. In 2012 in Londen deden Ranomi Kromowidjojo (goud op de 50 en 100 vrij) en Marleen Veldhuis (brons op de 50 vrij) dat voor het laatst.

Nel van Vliet was in 1948 de laatste Nederlandse die op de 200 school een olympische medaille pakte. Dat was toen goud.

Hoge druk

Schouten gaf vooraf aan dat ze de afgelopen maanden regelmatig hoorde "dat ze wel even een medaille ging pakken". Door in februari de wereldtitel te winnen in Qatar verhoogde ze de druk voor zichzelf richting de Olympische Spelen. Schouten klopte in Doha in een Nederlands record van 2.19,81 onder anderen Douglass, maar Smith ontbrak daar.

Smith en Douglass zwommen dit jaar al sneller dan Schouten. Dat geldt ook voor de Russische wereldrecordhoudster Jevgenia Tsjikoenova, maar die ontbreekt in Parijs.

ANP