Geen goud, toch een Olympische held: Stefan Nillessen gehuldigd in café

Oké, hij won geen goud, maar toch is hij een Olympisch kampioen, in Groesbeek tenminste. Hardloper Stefan Nillessen werd negende op de 1500 meter. Dat hij die finale haalde, was al een soort wonder en de manier waarop al helemaal. Zeker als je bedenkt dat Stefan pas twee jaar geleden helemaal voor het hardlopen koos. In Groesbeek zijn ze zo trots op hem dat hij vrijdagavond als Olympische held gehuldigd wordt.

Stefan wordt gehuldigd in café Hopmans in Groesbeek-De Horst. Daar zagen vorige week nog zo'n honderd fans hoe Stefan tijdens de finale van de 1500 meter op de negende plek terechtkwam. Met een tijd van 3.30,75 verbeterde hij zijn persoonlijk record.

Medaille of niet, vader Leon gaf eerder al aan vreselijk trots te zijn. "In dit geval is meedoen belangrijker dan winnen, maar als je er zo dichtbij bent, dan snap ik ook wel dat je toch heel graag vooraan wil lopen." Maar dat goud komt er wel: "Als het nu niet lukt, lukt het later wel."