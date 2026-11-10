Freerunners in spanning, uiterlijk april horen ze of ze Olympisch worden

Het zijn spannende tijden voor onze top freerunners, want de grote vraag is: wordt deze sport Olympisch? De sportbond World Gymnastics heeft namelijk onlangs een aanvraag ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité. De kans is groot dat we in het komende half jaar te horen krijgen of we tijdens de Zomerspelen van 2032 in Australië freerunners in actie gaan zien.

En als we gaan, dan heeft Nederland goud in handen. Nederland is sinds kort regerend wereldkampioen bij de mannen én de vrouwen. De 21-jarige Noa Man en de 24-jarige Siebe van de Spijker wonnen namelijk beiden hun wereldbekerklassementen. Nooit eerder won een land bij zowel de mannen als de vrouwen. Noa en Siebe dromen dan ook al van olympische plakken.

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A tletisch vermogen

"Ik ben er in ieder geval klaar voor", laat Siebe weten. "Ik denk dat het veel zou betekenen voor de sport als we mee mogen doen aan de Olympische Spelen. Dat geeft (toekomstige) atleten meer kansen. Ik denk dat de sport al wel serieus wordt genomen, maar je moet gezien worden. Ik denk dat ze nu niet meer om ons heen kunnen, door alle prestaties en wat voor atletisch vermogen wij hebben bereikt."

Ook Noa kan niet wachten om ooit als freerunner mee te doen aan de Olympische Spelen: "Dat vind ik supergaaf. Als het echt doorgaat dan wordt het een droom van mij om daar te kunnen staan. Het lijkt mij zo mooi om dan voor je land uit te komen. Ik hoop dus dat het doorgaat. Nu zijn de World Games nog het grootste toernooi voor ons, maar dat kunnen de Zomerspelen worden. Ik hoop dat heel veel mensen dan ook onze sport gaan herkennen."