Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Deze zanger zingt het Wilhelmus bij de start van de GP van Zandvoort

Max Verstappen

Gisteren, 17:28

Link gekopieerd

Het programma van de Dutch Grand Prix van volgende week is bekend gemaakt. Yves Berendse, Outsiders en Gerard Joling treden eind deze maand op tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort. Opera- en musicalzanger Henk Poort zal dit jaar ons volkslied zingen voor de coureurs vlak voor de race begint.

De 69-jarige Poort wordt bij de vertolking van het Wilhelmus bijgestaan door een orkest van twintig violisten. Samen brengen zij volgens de organisatie een kwartier voor de start "een klassieke, indringende uitvoering" van het volkslied ten gehore.

De zanger staat onder het grote publiek bekend door zijn vertolking van Phantom of the Opera met zangeres Floor Jansen in het programma Beste Zangers uit 2019, dat viraal ging in binnen- en buitenland.

Lees ook:

Geen losse tickets meer voor laatste F1 in Zandvoort, alleen combitickets te koop
Geen losse tickets meer voor laatste F1 in Zandvoort, alleen combitickets te koop

Poort treedt als een van de laatste vertolkers in de voetsporen van Duncan Laurence, André Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle, die het volkslied eerder vertolkten. Na volgend jaar verdwijnt het Nederlandse circuit van de racekalender.

Pre-Race Show

Na de uitvoering van het Wilhelmus opent Joling de Pre-Race Show. Outsiders neemt het daarna van hem over en voorziet de nummers van Joling van "een energieke beat". De dj's blijven draaien tot de lichten op de grid uitgaan en de race begint.

Aan het eind van de show verzorgt de in Zandvoort geboren en getogen zanger Yves Berendse de vlaggenactie, waarmee het publiek de tribunes rood, wit en blauw laat kleuren.

Allerlaatste

In 2021 keerde de GP na bijna 36 jaar terug in Zandvoort. De afgelopen vier jaar is drie keer een race door 'thuisspeler' en wereldkampioen Max Verstappen gewonnen. Vorig jaar ging Lando Norris, die uitkomt namens McLaren, er vandoor met de winst. De allerlaatste schijnt een bijzondere te worden, met een leuke sprintrace.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.