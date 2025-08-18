Deze zanger zingt het Wilhelmus bij de start van de GP van Zandvoort

Het programma van de Dutch Grand Prix van volgende week is bekend gemaakt. Yves Berendse, Outsiders en Gerard Joling treden eind deze maand op tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort. Opera- en musicalzanger Henk Poort zal dit jaar ons volkslied zingen voor de coureurs vlak voor de race begint.

De 69-jarige Poort wordt bij de vertolking van het Wilhelmus bijgestaan door een orkest van twintig violisten. Samen brengen zij volgens de organisatie een kwartier voor de start "een klassieke, indringende uitvoering" van het volkslied ten gehore.

De zanger staat onder het grote publiek bekend door zijn vertolking van Phantom of the Opera met zangeres Floor Jansen in het programma Beste Zangers uit 2019, dat viraal ging in binnen- en buitenland.

Poort treedt als een van de laatste vertolkers in de voetsporen van Duncan Laurence, André Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle, die het volkslied eerder vertolkten. Na volgend jaar verdwijnt het Nederlandse circuit van de racekalender.

Pre-Race Show

Na de uitvoering van het Wilhelmus opent Joling de Pre-Race Show. Outsiders neemt het daarna van hem over en voorziet de nummers van Joling van "een energieke beat". De dj's blijven draaien tot de lichten op de grid uitgaan en de race begint.

Aan het eind van de show verzorgt de in Zandvoort geboren en getogen zanger Yves Berendse de vlaggenactie, waarmee het publiek de tribunes rood, wit en blauw laat kleuren.

Allerlaatste

In 2021 keerde de GP na bijna 36 jaar terug in Zandvoort. De afgelopen vier jaar is drie keer een race door 'thuisspeler' en wereldkampioen Max Verstappen gewonnen. Vorig jaar ging Lando Norris, die uitkomt namens McLaren, er vandoor met de winst. De allerlaatste schijnt een bijzondere te worden, met een leuke sprintrace.

ANP