Verstappen verrast en pakt poleposition in Miami

Max Verstappen heeft de poleposition voor de Grote Prijs van Miami veroverd. De regerend wereldkampioen was in de Red Bull sneller dan de Brit Lando Norris in de McLaren en de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes.

De Grote Prijs van Miami gaat zondag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Oscar Piastri (McLaren) leidt in het WK met 106 punten voor Norris (97) en Verstappen (87).

ANP