Verstappen begint vóór Norris in Las Vegas: vierde wereldtitel lonkt

Max Verstappen start vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Las Vegas. De regerend wereldkampioen was in de kwalificatie bijna een halve seconde langzamer dan George Russell in de Mercedes. Carlos Sainz werd in de Ferrari tweede en Pierre Gasly in de Alpine derde.

De Nederlandse Red Bull-coureur start wel voor McLaren-coureur Lando Norris, zijn concurrent voor de wereldtitel. De Brit zette de zesde tijd neer en staat net als Verstappen op de derde startrij.

Willem van den Berg uit Woerden heeft samen met zijn moeder Anco het hele huis omgetoverd in een waar Max Verstappen-museum, zie bovenstaande video.

Vierde wereldtitel

Verstappen kan bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel veroveren. Hij heeft 62 punten voorsprong op Norris en na de race in de Amerikaanse stad zijn nog maximaal 60 punten te verdienen. De GP van Las Vegas start zondag om 07.00 uur (Nederlandse tijd).

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP