Verstappen kijkt trots terug op Dutch GP: 'Jammer, maar trots'

Het hing al in de lucht, maar nu is het officieel: na 2026 verdwijnt de Dutch Grand Prix van de Formule 1 uit Zandvoort. Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen, noemt het spijtig, maar benadrukt vooral zijn trots op wat de organisatie in Zandvoort heeft bereikt.

Niet alleen Verstappen vindt het jammer dat het Formule 1-circus over een paar jaar niet meer neerstrijkt in Zandvoort. Superfan Ans vertelt in de bovenstaande video wat zij van de beslissing vindt.

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, zei Verstappen: “Het is jammer dat het niet door blijft gaan, maar ik ben trots op wat ze hebben neergezet.” De coureur gaf ook aan dat hij bij de start van zijn Formule 1-carrière nooit had verwacht dat hij terug zou keren naar Zandvoort. “Om alle fans daar te zien, was geweldig,” voegde hij eraan toe.

Terugblik op hoogtepunten

Een dag eerder reageerde Verstappen al op het nieuws. 'We kijken nu al terug op vier fantastische edities en we hebben er dus nog twee te gaan," aldus zijn manager Raymond Vermeulen.

Verstappen boekte drie opeenvolgende overwinningen tijdens de vernieuwde Dutch Grand Prix, vanaf 2021. Dit jaar moest hij genoegen nemen met een tweede plek achter Lando Norris in de McLaren.

ANP