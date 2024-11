Verstappen kan niets met kritiek op rijstijl: ik weet wat ik doe

Max Verstappen is niet van plan zijn rijstijl aan te passen na de kritiek die hij afgelopen weekeinde kreeg na de GP van Mexico. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull kreeg tijdens de wedstrijd twee keer een tijdstraf van tien seconden voor agressief rijgedrag.

"Het is mijn tiende jaar in de Formule 1. Ik denk dat ik wel weet wat ik doe", sprak Verstappen op een persconferentie in São Paulo, in aanloop naar de GP van Brazilië.

Verstappen had in Mexico motorische problemen op de trainingsdag, waarop Red Bull een al gebruikte motor uit de voorraad haalde om een gridstraf te voorkomen. Die 'oude' motor hield het vol in de race, die Verstappen als zesde beëindigde. De kans is groot dat Verstappen in Brazilië alsnog de motorwissel doorvoert, al wilde hij dat op de persconferentie nog niet bevestigen. Als de motorwissel er komt, volgt een gridstraf en moet Verstappen zondag tijdens de race vijf posities naar achteren in de startopstelling.

Max Verstappen is wel vaker onderwerp van discussie, zo zou hij te veel vloeken. Daar gaat het over in bovenstaande video.

"We moeten proberen de juiste aanpassingen te doen om competitiever te zijn", vervolgde Verstappen. "Ik voel niet meer druk. We willen winnen, we willen presteren, maar dat kan niet altijd. Aan de andere kant hebben we nog steeds een goede voorsprong en we moeten gewoon het maximale uit onze auto proberen te halen."

Lando Norris (McLaren) werd tweede in Mexico en liep in het kampioenschap 10 punten in op Verstappen, die met nog vier races te gaan een voorsprong heeft van 47 punten op Norris.

