Verstappen wil na 'dramatische' race 'niet janken' over tijdstraffen

Max Verstappen had na de Grote Prijs van Mexico weinig te zeggen over de twee tijdstraffen van tien seconden die hij kreeg. De Nederlander ontving de straffen voor het hinderen van Lando Norris tijdens inhaalacties. "Of ik het er wel of niet mee eens ben, die penalty’s staan en daar ga ik niet over janken", reageerde de drievoudig wereldkampioen bij Viaplay na afloop van de race.

Max Verstappen heeft veel fans. Zo is er zelfs een speciale fanbus voor hem gemaakt, is te zien in bovenstaande video.

De tijdstraffen zorgden ervoor dat Verstappen twintig seconden verloor, wat hem niet in de koude kleren ging zitten. "Twintig seconden is heel veel. Het gaf me een moment om in de pitstraat even lekker stil te staan en de motor uit te zetten", sprak Verstappen cynisch. Uiteindelijk finishte hij als zesde, terwijl zijn rivaal Norris als tweede eindigde en daardoor tien punten inliep in de titelstrijd.

Focus op rest van de races

Verstappen was duidelijk ontevreden over de prestaties van zijn auto. "Het was een dramatische race. De auto presteerde gewoon niet", gaf hij aan. "We zijn te langzaam. Als we sneller waren geweest, hoefde ik dit soort acties niet te doen."

Zijn kritiek was fel, maar de Nederlander bleef nuchter. Ondanks de tegenslagen lijkt hij vastbesloten om zich te blijven focussen op de komende races. Het is duidelijk dat de strijd om de wereldtitel nog niet voorbij is, maar met de inhaalrace van Norris is er nieuwe spanning in het kampioenschap.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP