Verstappen begint Grote Prijs van Hongarije vanaf achtste plaats

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Hongarije zondag vanaf de achtste plaats. Daarmee kreeg het optreden van de 27-jarige Nederlander in Boedapest na drie tegenvallende vrije trainingen tijdens de kwalificaties een teleurstellend vervolg. Charles Leclerc veroverde met zijn Ferrari de poleposition voor Oscar Piastri (McLaren).

Verstappen klaagde tijdens de vrije trainingen over een gebrek aan grip en balans van zijn Red Bull. Hij kwam vrijdag niet verder dan de negende en veertiende tijd. Verstappen reed tijdens de derde vrije training op zaterdag de twaalfde tijd.

'Geen grip'

Tijdens de kwalificatie waren de problemen niet verholpen. "Ik heb geen grip", herhaalde Verstappen tijdens de kwalificatie via zijn boordradio. "Het lijkt wel alsof ik op ijs rij."

Het was de slechtste kwalificatie voor Verstappen van het seizoen. Hij begon bij de grands prix van Oostenrijk en Bahrein als zevende. Verstappen maakte donderdag bekend dat hij ook volgend jaar bij Red Bull rijdt.

Piastri won de Grote Prijs van Hongarije vorig jaar. Dat was de eerste overwinning in de Formule 1 voor de huidige leider in het WK-klassement. Verstappen was in 2022 en in 2023 de snelste op de Hungaroring.

ANP