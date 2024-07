Verstappen baalt van 'dramatische race' in Oostenrijk: 'Alles ging fout'

Max Verstappen baalde van "een dramatische race" bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Na een aanrijding met Lando Norris verloor de wereldkampioen zijn koppositie en moest genoegen nemen met de vijfde plaats. "Alles wat fout kon gaan, ging fout vandaag", analyseerde Verstappen bij Viaplay.

"Van onze kant was de race helemaal dramatisch", vond Verstappen. "De strategie was klote, ik heb heel vaak gezegd dat de banden eraan waren en we naar binnen moesten. We verloren twee keer tijd bij de pitstops." Ook was de Red Bull-coureur niet te spreken over de banden en mopperde hij dat de balans in de auto tijdens de race ineens weg was.

Tien seconden tijdstraf

Het incident met Norris leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op. "Ik moet dat nog eens bekijken. Ik verdedigde een beetje de binnenkant, maar ging niet heel ver naar binnen. Hij kwam helemaal buitenom en we reden met de achterbanden tegen elkaar aan. Een raar moment eigenlijk. Dat had ik ook totaal niet verwacht."

Verstappen kreeg de straf uiteindelijk omdat hij de wagen bewoog tijdens het remmen. Hij was het daar niet mee eens. "Elke keer voordat ik remde had ik de actie al ingezet", zei hij daarover.

ANP