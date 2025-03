Norris ziet McLaren als favoriet dit Formule 1-seizoen

Na een goede start van het nieuwe Formule 1-seizoen voor Lando Norris, durft de Brit nu zelf ook hardop te zeggen dat McLaren de favoriet is dit jaar. "Maar we zullen nog wel races hebben waarin we het moeilijk zullen krijgen."

Afgelopen weekend stond het eerste Formule 1-raceweekend weer op de planning. Op het Australische circuit begonnen de McLaren-coureurs op de voorste rij van de startbaan. Al sinds de testdagen in Bahrein kreeg het Britse team de favorietenrol toegediend. Ondanks dat teamgenoot Oscar Piastri zondag door een spin geen podium wist te halen op zijn thuiscircuit, roept Norris nu ook dat McLaren favoriet is.

Stijgende lijn voor McLaren

Het Formule 1-seizoen van 2020 was voor het papaja-kleurige team het laatste jaar dat ze in de top 3 stonden van het constructeurskampioenschap. Totdat ze vorig jaar het kampioenschap wonnen. En de auto lijkt steeds beter te worden. "Max zat drie tienden achter mij", zegt Norris na de race. "Vorig jaar zaten wij veel verder, maar eindigden we het seizoen met de beste auto", vertelt Norris.

Ondanks dat hij niet te hard van stapel wil lopen, durft hij na de race in Melbourne wel één conclusie te trekken: "Ik denk wel dat we de favorieten zijn, omdat het team geweldig werk heeft verricht en de auto echt vliegt. Maar we zullen nog wel races hebben waarin we het moeilijk zullen krijgen", meldt Formule1.nl.

Ook Max Verstappen lijkt onder de indruk te zijn van de goede start van McLaren. "McLaren is duidelijk sneller. Ze starten en gaan ervandoor. We gaan ons best doen om het gat te dichten", meldt NOS. "Ze zijn momenteel de besten."

Bij Nieuws van de Dag praten ze over het F1-seizoen van 2025, de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen en de kansen van Max Verstappen, te zien in de video hierboven.

Chinese Grand Prix

Het volgende raceweekend zal aankomende vrijdag plaatsvinden in Shanghai. Dan wordt ook de eerste sprintrace van het jaar gereden.

Vorig jaar won Max Verstappen op het Chinese circuit, voor Norris en zijn toenmalige teamgenoot Sergio Pérez.