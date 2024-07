Max Verstappen overheerst in kwalificatie en pakt poleposition in Oostenrijk

Max Verstappen begint zondag vooraan tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk, na de winst in de spannende sprintrace wist de Nederlander ook de snelste tijd neer te zetten in de kwalificatie op de Red Bull Ring.

De leider in de WK-stand wordt op de eerste startrij vergezeld door Lando Norris van McLaren. De derde startpositie is voor George Russell van Mercedes. De Australiër Oscar Piastri, de ploeggenoot van Norris, klokte de derde tijd, maar hij werd teruggezet naar P7 omdat hij buiten de baan was gekomen.

Verstappen maakte indruk in Q3 van de kwalificatie en Norris gaf liefst 0,404 seconde toe op de Nederlander, die op het hete circuit weer werd aangemoedigd door duizenden fans in het oranje. Russell was ruim een halve seconde langzamer: 0,526.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc noteerden respectievelijk de vierde en zesde tijd. Lewis Hamilton begint vanaf P5 en Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, vanaf de achtste plek.

'Pole niet meer vanzelfsprekend'

"De kwalificatie ging erg goed. We hebben de auto iets aangepast na wat we eerder op de dag geleerd hebben", zei Verstappen (26) na afloop op het circuit. "Iedere ronde ging het lekker. Het is een tijd geleden dat we op pole hebben gestaan en dit is een geweldig signaal. Hopelijk wordt het een mooi gevecht zondag."

Op 19 mei veroverde Verstappen voor het laatst poleposition. De laatste races moest hij de eerste startpositie aan de concurrentie laten. Voor Verstappen wordt het de vierde keer dat hij vanaf pole start in Oostenrijk.

Flinke voorsprong

De Red Bull-coureur toont dit hele weekend op de Red Bull Ring in Spielberg al aan snel te zijn. Zowel in de training als kwalificatie voor de sprintrace kon niemand hem bijhouden. Ook de laatste twee races waren een prooi voor de drievoudig wereldkampioen, die dit seizoen een stuk minder dominant is dan vorig jaar. Dat werd duidelijk tijdens de sprintrace waar Verstappen nog wel moest knokken voor de winst.

De Nederlandse coureur gaat ruim aan de leiding in de WK-stand, met 71 punten meer dan Norris (227 om 156). De race begint zondagmiddag om 15.00 uur. Verstappen was vorig jaar de beste op de Red Bull Ring.

