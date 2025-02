F1 viert 75-jarig bestaan met grote show: Take That, nieuwe looks én Verstappen

Voor de Formule 1-fans is het een spannende dag. In Londen wordt dinsdagavond namelijk een grote show gegeven om niet alleen het nieuwe seizoen af te trappen, maar ook om het 75-jarig bestaan van de autosport te vieren. Er staat veel te gebeuren in de O2 Arena. In dit artikel lees je wat precies. En ja: Max Verstappen is erbij!

Er staat komend jubileumseizoen veel te gebeuren in de Formule 1. Vorig jaar wist Max Verstappen met hangen en wurgen het kampioenschap voor de vierde keer op zijn naam te schrijven. Na de hoognodige winterstop is het dus de vraag: hoe gaat hij het doen in 2025? Nu zal daar natuurlijk geen antwoord op komen tijdens de liveshow, maar een aantal andere vragen zullen wel beantwoord worden.

Hoe zien ze eruit?

Ieder team is aanwezig. En dan niet een of andere afgevaardigde van de PR-afdeling, maar echt de coureurs zoals Max Verstappen en de teambazen zelf. Er staan dus tien teams met in totaal twintig coureurs op het podium. En voor het eerst in de geschiedenis van de sport zullen alle teams tegelijk het doek van de auto's aftrekken om zo de looks voor 2025 te onthullen, oftewel de liveries:

Wat nog wel (deels) geheim zal blijven zijn de bolides zelf. Die gaan de teams nog op een zelfgekozen moment onthullen. McLaren en Williams hebben dit al gedaan op 13 en 14 februari. Ferrari volgt op 19 februari, Aston Martin op de 23e van dezelfde maand, Mercedes een dag daarna en de rest heeft nog geen datum genoemd.

Welk entertainment?

Omdat er vast een hoop racegeluiden te horen zullen zijn - voor de fans vast een genot, maar iedereen heeft zijn of haar limiet - is er ook het nodige entertainment geregeld. En het zijn zeker niet de minste artiesten. Maandag maakte de Formule 1 bekend de Britse komiek Jack Whitehall te hebben geregeld om de show aan elkaar te praten.

Misschien wel de allergrootste verrassing is dat Take That voor eigen Brits publiek gaat optreden. Ook de Amerikaanse countryzanger Kane Brown en rapper mgk staan op het podium en ook Brian Tyler, de man achter de bekende F1-themasong is erbij. Omdat sommige F1-fans afkickverschijnselen vertonen - zeggen we gekscherend - hierbij even de herinnering hoe deze ook alweer klonk:

De show in de O2 Arena begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer twee uur. Het Formule 1-seizoen zelf begint in het weekend van 14 tot en met 16 maart met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Ook staat er nog een testronde op het programma van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 februari in Bahrein.