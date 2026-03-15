Deze GP's gaan door oorlog in Iran definitief niet door

Deze GP's gaan door oorlog in Iran definitief niet door

De internationale autosportfederatie FIA heeft bevestigd dat de Grote Prijzen van Bahrein en Saudi-Arabië niet doorgaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De GP's stonden voor 12 en 19 april op de kalender. Hoewel beide organisaties het niet specifiek vermelden, is het onwaarschijnlijk dat de twee races later dit jaar worden ingehaald. Het betekent dat er dit jaar niet 24, maar 22 races worden verreden.

De FIA liet weten dat er is gekeken naar alternatieve circuits, maar dat uiteindelijk is besloten om april vrij te laten. "De FIA ​​stelt de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap en collega's altijd voorop", aldus FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem.

Landen aangevallen

Zowel Bahrein als Saudi-Arabië is in de voorbije weken door Iran aangevallen als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op dat land. Door het wegvallen van beide races ontstaat er na de Grote Prijs van Japan (29 maart) een gat van vijf weken tot de GP van Miami (3 mei).

Volg Hart van Nederland
