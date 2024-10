Eindelijk! Verstappen wint weer eens (een sprintrace) in de Formule 1

Max Verstappen heeft eindelijk weer iets gewonnen in de Formule 1. De drievoudige wereldkampioen van Red Bull won de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij reed van start tot finish aan de leiding in de race over 100 kilometer op het circuit van Austin.

Verstappen liep door zijn triomf 2 punten uit op zijn grote rivaal Lando Norris. De coureur van McLaren liet zich in de voorlaatste ronde verrassen door Carlos Sainz van Ferrari en gaf zo zijn tweede plek nog weg. Het verschil tussen Verstappen en Norris in het wereldkampioenschap is nu 54 punten.

De Nederlander was toe aan een succesje. Hij had sinds zijn zege in de sprintrace in de Grote Prijs van Oostenrijk op 29 juni niet meer gewonnen.

Max Verstappen is niet zomaar een sporter, hij is topfit! Dat zie je in bovenstaande video.

ANP