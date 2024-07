Rina kreeg twee bekeuringen voor toeteren tijdens Oranjegekte: 'Ik ben echt, echt heel boos'

Rina Dewus uit Den Haag heeft een dubbele kater overgehouden na de wedstrijd van Oranje tegen Engeland. Naast het verlies, kreeg Rina ook nog eens twee bekeuringen op de mat voor 'onnodig toeteren' na de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Tussen de geconstateerde overtredingen zat slechts twee minuten. De totale kosten komen ruim boven de 600 euro uit.

Volgens de politie is er in eerste instantie gewaarschuwd, maar zijn er ook meerdere boetes uitgedeeld voor onnodig toeteren.

Twee bekeuringen

Rina laat aan Hart van Nederland weten helemaal van slag te zijn: "Ik heb er de hele nacht wakker van gelegen en voel me gediscrimineerd. Het is veel geld, dat kan ik niet zomaar betalen. Kregen ze dan ook boetes uitgedeeld in de Schilderswijk", vraagt Rina zich af. "Denk je een leuk feestje te vieren, en het was om 21.00 uur 's avonds, helemaal niet laat. Twee keer 309 euro voor onnodig geluid veroorzaken".