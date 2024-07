Databureau: 'Kans dat Nederland doorgaat naar EK-finale is groot'

Na de overwinning op Turkije is het vertrouwen in het Nederlands elftal aanzienlijk gestegen. Volgens berekeningen van sportdatabureau Nielsen's Gracenote heeft Oranje een grote kans om de finale van het EK te bereiken.

Woensdagavond zal het team van bondscoach Ronald Koeman het opnemen tegen Engeland voor een plek in de finale. Volgens Gracenote heeft Nederland een kans van 54,6 procent om de Britten te verslaan. Aan de andere kant heeft Engeland een kans van 45,4 procent om Nederland te verslaan.

Dinsdagavond spelen Spanje en Frankrijk tegen elkaar als andere halve finalisten. Gracenote schat de kans voor Spanje het hoogst in om de finale te bereiken, namelijk 55,2 procent. Frankrijk heeft met 44,8 procent de laagste kans onder de halve finalisten.

Kans op EK-titel

Toch moeten we nog niet te vroeg juichen, want het databureau heeft ook berekend welk land de grootste kans maakt om het EK te winnen. Dat is Spanje (33.7 procent), gevolgd door Frankrijk (25.2 procent).

Een kleine troost is dat Nederland volgens dit databureau wel meer kans (23.7 procent) heeft op de EK-winst dan onze tegenstander Engeland aanstaande woensdag (17.4 procent).