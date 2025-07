Onherkenbaar met pet op: koning haalt kapsalon in Rotterdam, borrelt met gezin op terras

Klanten en werknemers van restaurant de Ballentent in Rotterdam stonden vrijdag raar te kijken toen ineens de koninklijke familie een bezoekje kwam brengen. Ze namen plaats op het terras, waar gezellig geborreld werd. Naderhand ging het gezelschap ook nog even langs bij Jaffa Shoarma voor een kapsalon.

De koninklijke familie heeft het druk deze week. Een paar dagen geleden sliep de Amerikaanse president Donald Trump nog in het paleis, is te zien in bovenstaande video.

Willem-Alexander en Maxima droegen allebei een pet, om nog een beetje anoniem te blijven. Toch werden ze al snel herkend. Marco van Hoogdalem zat met zijn vader en collega's op het terras van de Ballentent toen er busjes kwamen aanrijden. "Ineens stapte Willem-Alexander uit. Nou, dat zie je niet elke dag", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Hij ging met de hele familie en kinderen zitten. Ze waren lekker aan het borrelen. Veel mensen wilden op de foto, maar dat mocht niet van de beveiliging. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen."

Volgens Marco bleven ze ongeveer een uurtje zitten. "Toen ze vertrokken, heb ik toch een filmpje gemaakt. Die gaat nu viral op TikTok. Ja, het was echt fantastisch. Wie kan dat nou zeggen?"

Rene van De Ballentent laat weten dat het gezelschap met ongeveer 15 man was, en ze twee schalen bestelden met gehakt.

Kapsalons en een paar durum

Bij Jaffa kwam er opeens een hele grote bestelling binnen, van... de koning. "Mijn vader was er en die heeft hem geholpen", zegt Cafer Gunbulut, zoon van de eigenaar van Jaffa. "Ze waren met een hele club, de bestelling ook best groot. Het waren allemaal kapsalons en een paar durum. Hij wist dus wat hij moest bestellen, waar we bekend om staan."

Het was heel leuk om te zien, gaat Cafer verder. "Hij was zo nuchter en sympathiek. Ik vond het mooiste om te zien dat hij gewoon net als iedereen was. Hij heeft denk ik een kwartiertje gewacht op de bestelling, ging met wat mensen op de foto en toen gingen ze weer. Niet alleen wij, maar ook mensen die op het terras zaten waren in shock."