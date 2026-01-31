Feest op Drakensteyn: Prinses Beatrix viert 88e verjaardag in 'huiselijke kring'

Prinses Beatrix viert zaterdag haar 88e verjaardag. De voormalige koningin heeft geen publieke activiteiten op de planning staan en houdt het dit jaar rustig. De verjaardag wordt in besloten kring gevierd, waarschijnlijk in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Over de invulling van de dag wordt weinig naar buiten gebracht. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat er geen openbare momenten zijn. Wel ligt het voor de hand dat haar zoons en hun gezinnen langskomen. Koningin Máxima is er niet bij, omdat zij griep heeft.

Nog altijd actief en betrokken

Hoewel ze al jaren geen koningin meer is, verschijnt Beatrix nog regelmatig in het openbaar. Vorig jaar legde ze nog ruim twintig werkbezoeken af. Daarbij kiest ze vooral voor onderwerpen en plekken die haar persoonlijk aanspreken.

Zo bezoekt de prinses graag molens en tentoonstellingen en is ze een vaste gast bij balletvoorstellingen. Vorige week was ze samen met haar nichtje prinses Margarita te gast bij Jumping Amsterdam in de RAI. Ook reist ze nog: in november bracht Beatrix een bezoek aan de Antillen.

Beatrix was van 1980 tot 2013 koningin van Nederland. Sinds haar aftreden laat ze het regeren over aan haar zoon Willem-Alexander, maar helemaal uit beeld is ze nooit verdwenen.