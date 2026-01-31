Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Feest op Drakensteyn: Prinses Beatrix viert 88e verjaardag in 'huiselijke kring'

Koninklijk Huis

Vandaag, 09:17 - Update: 54 minuten geleden

Link gekopieerd

Prinses Beatrix viert zaterdag haar 88e verjaardag. De voormalige koningin heeft geen publieke activiteiten op de planning staan en houdt het dit jaar rustig. De verjaardag wordt in besloten kring gevierd, waarschijnlijk in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Over de invulling van de dag wordt weinig naar buiten gebracht. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat er geen openbare momenten zijn. Wel ligt het voor de hand dat haar zoons en hun gezinnen langskomen. Koningin Máxima is er niet bij, omdat zij griep heeft.

Nog altijd actief en betrokken

Hoewel ze al jaren geen koningin meer is, verschijnt Beatrix nog regelmatig in het openbaar. Vorig jaar legde ze nog ruim twintig werkbezoeken af. Daarbij kiest ze vooral voor onderwerpen en plekken die haar persoonlijk aanspreken.

Zo bezoekt de prinses graag molens en tentoonstellingen en is ze een vaste gast bij balletvoorstellingen. Vorige week was ze samen met haar nichtje prinses Margarita te gast bij Jumping Amsterdam in de RAI. Ook reist ze nog: in november bracht Beatrix een bezoek aan de Antillen.

Beatrix was van 1980 tot 2013 koningin van Nederland. Sinds haar aftreden laat ze het regeren over aan haar zoon Willem-Alexander, maar helemaal uit beeld is ze nooit verdwenen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bijzonder: zo ziet de laatste koninklijke trein, ingericht door Beatrix, eruit
Bijzonder: zo ziet de laatste koninklijke trein, ingericht door Beatrix, eruit
Prinses Beatrix zet egeltjes uit op haar landgoed: 'Zo schattig'
Prinses Beatrix zet egeltjes uit op haar landgoed: 'Zo schattig'
'Dat is toch Beatrix? Waar is de bewaking?' Woerdense Beja lijkt als twee druppels water op prinses
'Dat is toch Beatrix? Waar is de bewaking?' Woerdense Beja lijkt als twee druppels water op prinses

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.