Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Riny (77) bouwde een nieuwe Gouden Koets: ’Ik wil hem teruggeven aan het volk’

Koninklijk Huis

3 aug 2025, 20:14

Link gekopieerd

Als het aan Riny Assink uit Haringhuizen ligt, keert de Gouden Koets terug in het straatbeeld. Zíjn koets welteverstaan, want het echte exemplaar is al sinds 2016 niet meer in gebruik. Op die koets staan afbeeldingen die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland en door velen als gevoelig worden ervaren. Assink bouwt al jaren aan een - bijna - replica, want "zo'n prachtig rijtuig hoort gewoon rond te rijden."

"Als kind ben ik opgegroeid in de Jordaan, mensen hadden geen stuiver om op te zitten en toch werd er geld ingezameld voor een cadeau aan Wilhelmina toen zij in 1898 werd ingehuldigd", vertelt Assink aan Hart van Nederland.

"Als kind was ik gefascineerd door dit vreemde verhaal. Later heb ik de koets in het echt gezien toen ik samen met mijn vrouw met onze paarden mocht deelnemen aan het regeringsjubileum van Beatrix. De finesse, de details waarmee deze koets is ontworpen.....fascinerend!"

Vijf jaar werk

Al ruim voor het tijdelijke, maar inmiddels al bijna 10 jaar durende pensioen van de Gouden Koets, kwam het idee bij Assink al op om een replica te maken. In 2020 begon hij met bouwen. "Eén van mijn drijfveren om een Gouden Koets te bouwen is het feit dat de originele niet meer te zien zal zijn in het straatbeeld. Zo'n prachtig rijtuig hoort gewoon rond te rijden", vertelt Assink. "Maar dan zonder het beladen historische verleden."

15 augustus volgt de officiële presentatie van de koets in Haringhuizen, waar ook de burgemeester bij zal zijn. "En ik ben bezig om hem volgend jaar in Amsterdam te laten rijden, waarbij er telkens mensen uit het gewone volk in- en uitstappen zodat iedereen kan zien dat het een koets voor iedereen is", aldus Assink.

Benieuwd hoe die replica uit de verf is gekomen? Neem een kijkje in bovenstaande video.

Lees ook

Moet de Gouden Koets permanent in het museum blijven? Absoluut niet, vindt de meerderheid
Moet de Gouden Koets permanent in het museum blijven? Absoluut niet, vindt de meerderheid
Omstreden Gouden Koets voorlopig in museum
Omstreden Gouden Koets voorlopig in museum
Koning stapt niet meer in Gouden Koets 'tot Nederland er klaar voor is'
Koning stapt niet meer in Gouden Koets 'tot Nederland er klaar voor is'
Keert de Gouden Koets ooit nog terug in het straatbeeld?
Keert de Gouden Koets ooit nog terug in het straatbeeld?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.