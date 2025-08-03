Riny (77) bouwde een nieuwe Gouden Koets: ’Ik wil hem teruggeven aan het volk’

Als het aan Riny Assink uit Haringhuizen ligt, keert de Gouden Koets terug in het straatbeeld. Zíjn koets welteverstaan, want het echte exemplaar is al sinds 2016 niet meer in gebruik. Op die koets staan afbeeldingen die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland en door velen als gevoelig worden ervaren. Assink bouwt al jaren aan een - bijna - replica, want "zo'n prachtig rijtuig hoort gewoon rond te rijden."

"Als kind ben ik opgegroeid in de Jordaan, mensen hadden geen stuiver om op te zitten en toch werd er geld ingezameld voor een cadeau aan Wilhelmina toen zij in 1898 werd ingehuldigd", vertelt Assink aan Hart van Nederland.

"Als kind was ik gefascineerd door dit vreemde verhaal. Later heb ik de koets in het echt gezien toen ik samen met mijn vrouw met onze paarden mocht deelnemen aan het regeringsjubileum van Beatrix. De finesse, de details waarmee deze koets is ontworpen.....fascinerend!"

Vijf jaar werk

Al ruim voor het tijdelijke, maar inmiddels al bijna 10 jaar durende pensioen van de Gouden Koets, kwam het idee bij Assink al op om een replica te maken. In 2020 begon hij met bouwen. "Eén van mijn drijfveren om een Gouden Koets te bouwen is het feit dat de originele niet meer te zien zal zijn in het straatbeeld. Zo'n prachtig rijtuig hoort gewoon rond te rijden", vertelt Assink. "Maar dan zonder het beladen historische verleden."

15 augustus volgt de officiële presentatie van de koets in Haringhuizen, waar ook de burgemeester bij zal zijn. "En ik ben bezig om hem volgend jaar in Amsterdam te laten rijden, waarbij er telkens mensen uit het gewone volk in- en uitstappen zodat iedereen kan zien dat het een koets voor iedereen is", aldus Assink.

