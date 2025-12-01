Koning krijgt vergiffenis van nazaten tot slaaf gemaakten

Surinaamse nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen accepteren de excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat zeiden ze maandag in een dialoog met de koning op de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Suriname.

"We accepteren de excuses en het verzoek om vergiffenis", zei een woordvoerder van Fiti Makandra, een overlegstructuur van traditionele en inheemse leiders uit Suriname. "In de volle overtuiging dat de koning oprecht en met een rein geweten wil meewerken aan verzoening en heling en herstel van de nazaten in Suriname."

De koning vroeg in 2023 om vergiffenis voor het gebrek aan handelen van zijn eigen voorouders tijdens de decennia van slavernij in de Nederlandse koloniale gebieden. Hij bood toen namens de regering ook zijn excuses aan tijdens de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.

Plaquette

De excuses die de koning in Amsterdam maakte, werden in Suriname niet herhaald. In plaats daarvan werd een plaquette onthuld waarop de woorden van de koning staan afgedrukt. De Surinaamse regering onthulde ook een plaquette waarop zij zegt in samenwerking met Nederland te werken aan de verwerking van het verleden.

In Suriname zijn ze blij, maar veel Nederlanders zijn geen voorstander van de excuses door de koning:

1:38 Panel: mogelijke slavernij-excuses koning kan niet rekenen op steun meerderheid

Voorafgaand aan het gesprek woonden de koning en koningin Máxima een traditionele ceremonie bij waarmee afscheid werd genomen van het verleden. Dat gebeurde aan de oever van de Surinamerivier.

De koning had het ritueel als "heel bijzonder" ervaren, zei hij bij aanvang van het gesprek. Hij zei te beseffen dat "pijn generaties lang doorgaat. Ik voelde ook dat ik daar als verantwoordelijke stond voor de voorgangers. Het afscheid nemen van het verleden heeft mij bijzonder geraakt." De koning stelde dat hij was gekomen om te luisteren en om te praten over "hoe we samenwerken aan de toekomst."