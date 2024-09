Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit, maar de koning het meest

Leden van het koninklijk huis, waaronder koning Willem-Alexander, kunnen in 2025 rekenen op een forse salarisverhoging. Uit de begroting voor volgend jaar blijkt dat het inkomen van de koning met 7 procent stijgt, terwijl de gemiddelde Nederlander slechts op een loonstijging van 4,3 procent kan rekenen. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag. De koning ontvangt volgend jaar 1.164.000 euro, vergeleken met de 1.086.000 euro van dit jaar.

Niet alleen de koning gaat er flink op vooruit. Koningin Máxima krijgt in 2025 een bedrag van 462.000 euro, een stijging van 7 procent. Ook prinses Beatrix ziet haar inkomen met 7 procent toenemen tot 658.000 euro. Voor kroonprinses Amalia is 345.000 euro gereserveerd. Hoewel zij tijdens haar studententijd een deel van dit bedrag terugstortte, houdt ze nu een deel van de toelage om haar taken beter te kunnen vervullen.

Alle plannen van het kabinet werden dinsdag bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. Na de Troonrede, volgde de traditionele balkonscene waar het koningspaar en de prinsessen Amalia en Alexia vanaf het balkon zwaaien naar het publiek:

1:09 Terugkijken: de balkonscène met de koninklijke familie

De inkomensstijging binnen het koningshuis valt op, omdat deze duidelijk hoger ligt dan die van de gemiddelde Nederlander. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de cao-lonen in 2025 met ongeveer 4,3 procent zullen stijgen. Dit maakt de verhogingen voor de leden van het koningshuis extra opmerkelijk.

Hogere onkostenvergoeding

Naast hun reguliere inkomen krijgen leden van de koninklijke familie ook een hogere onkostenvergoeding. Zo is er voor prinses Amalia 1,61 miljoen euro begroot voor onder meer personele kosten, een stijging ten opzichte van de 1,5 miljoen euro die in 2024 voor haar stond ingeboekt.