Prinsjesdag in beeld: dit waren de outfits en hoeden

Het is de derde dinsdag van september, dus Prinsjesdag. Het is je vast niet ontgaan. Deze belangrijke dag in Den Haag staat in het teken van de Troonrede en Miljoenennota, maar ook in het teken van bijzondere hoedjes en outfits. Hieronder zie je de meest opvallende en mooiste outfits in beeld.

Koningin Máxima op Prinsjesdag, beeld: ANP

Prinses van Oranje Amalia, beeld: ANP

Prinses Alexia, beeld: ANP

Prinses Laurentien, beeld: ANP

Dilan Yesilgoz (VVD) en Boris Dittrich, beeld: ANP

Mona Keijzer op Prinsjesdag, beeld: ANP

Jesse Klaver tijdens Prinsjesdag, beeld: ANP

Gideon van Meijeren tijdens Prinsjesdag, beeld: ANP

Caroline van der Plas (BBB) bij de Koninklijke Schouwburg op Prinsjesdag, beeld: ANP

Dick Schoof, Minister-president, Minister van Algemene Zaken en zijn partner Loes Meurs komen aan bij het Catshuis op Prinsjesdag, beeld: ANP

Prinses Alexia en prinses Amalia tijdens het voorlezen van de troonrede in de Koninklijke Schouwburg, beeld: ANP

Prinses Alexia, prinses Amalia, koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Laurentien en prins Constantijn zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde, beeld: ANP