Wilders ontkent: terreurdreiging was geen smoes om debatten te ontlopen

PVV-leider Geert Wilders ontkent dat hij de dreiging van een Belgische terreurcel heeft gebruikt als smoes om niet deel te nemen aan grote tv-debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november vorig jaar. "Ik wou dat ik u alles kon vertellen wat er toen speelde, maar dat kan en mag helaas niet."

Zaterdag publiceerde De Volkskrant een reeks appjes die de krant heeft ingezien bij oud-vertrouweling Gidi Markuszower. In die berichten, die dateren van begin oktober, vraagt Wilders aan Markuszower of hij geen list kan verzinnen zodat hij niet naar de debatten hoeft. Hij is op dat moment de meest besproken lijsttrekker, dus 'waarom ik dan naar die stomme debatten', schrijft Wilders.

In de video hieronder zie je reacties van PVV-kamerleden op het lekken van de appjes door Markuszower:

1:40 Kamerleden PVV reageren op gelekte appjes Wilders: 'Zijn geen sekte'

Een paar dagen later verschijnt in België een nieuwsbericht dat Wilders op een lijst van jihadisten zou staan, omdat zij een aanslag op hem wilden plegen. Hij twittert al snel dat hij nergens naartoe gaat, waardoor veel geplande debatten voor hem vervallen. Volgens de NCTV was er geen restdreiging. Toch zegt Wilders alles af. "Wordt het gezien als laf, want geen restdreiging", stuurt hij nog in een bericht naar Markuszower.