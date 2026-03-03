Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wilders ontkent: terreurdreiging was geen smoes om debatten te ontlopen

Verkiezingen

Vandaag, 16:27

Link gekopieerd

PVV-leider Geert Wilders ontkent dat hij de dreiging van een Belgische terreurcel heeft gebruikt als smoes om niet deel te nemen aan grote tv-debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november vorig jaar. "Ik wou dat ik u alles kon vertellen wat er toen speelde, maar dat kan en mag helaas niet."

Zaterdag publiceerde De Volkskrant een reeks appjes die de krant heeft ingezien bij oud-vertrouweling Gidi Markuszower. In die berichten, die dateren van begin oktober, vraagt Wilders aan Markuszower of hij geen list kan verzinnen zodat hij niet naar de debatten hoeft. Hij is op dat moment de meest besproken lijsttrekker, dus 'waarom ik dan naar die stomme debatten', schrijft Wilders.

In de video hieronder zie je reacties van PVV-kamerleden op het lekken van de appjes door Markuszower:

Kamerleden PVV reageren op gelekte appjes Wilders: 'Zijn geen sekte'
1:40

Kamerleden PVV reageren op gelekte appjes Wilders: 'Zijn geen sekte'

Een paar dagen later verschijnt in België een nieuwsbericht dat Wilders op een lijst van jihadisten zou staan, omdat zij een aanslag op hem wilden plegen. Hij twittert al snel dat hij nergens naartoe gaat, waardoor veel geplande debatten voor hem vervallen. Volgens de NCTV was er geen restdreiging. Toch zegt Wilders alles af. "Wordt het gezien als laf, want geen restdreiging", stuurt hij nog in een bericht naar Markuszower.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Appjes Wilders gelekt: zocht uitweg om onder verkiezingsdebatten uit te komen
Appjes Wilders gelekt: zocht uitweg om onder verkiezingsdebatten uit te komen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.