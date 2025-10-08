Volt weigert debat met FVD bij NOS: ‘We geven geen zuurstof aan leugens’

Volt weigert bij het lijsttrekkersdebat van de NOS op Radio 1 een een-op-een-debat te voeren met Forum voor Democratie (FVD). Dat laat een woordvoerder weten. De pro-Europese partij wil ook in de Tweede Kamer het debat niet meer aangaan met de FVD.

"Na lang wikken en wegen - en tegen de achtergrond van de snelle radicalisering in onze samenleving - komen wij tot de conclusie dat wij geen zuurstof meer willen geven aan een partij die liegt", aldus Volt. De partij wil een grens trekken en zegt dat experts "waarschuwen voor de gevaren van verdere normalisering van extreemrechts".

Het debat aanstaande vrijdag tussen Laurens Dassen van Volt en Lidewij de Vos van FVD bij Radio 1 zou gaan over klimaatverandering. Dat probleem wordt ontkend door FVD, terwijl voor Volt de aanpak ervan de grootste prioriteit is in haar verkiezingsprogramma.

'Vrede mee'

Als Volt door het besluit niet meer mag meedoen aan het radiodebat, heeft de partij daar volgens de woordvoerder vrede mee. Volt heeft nog wel aan de NOS gevraagd of het mogelijk was om te wisselen met een andere partij, maar dat bleek niet te kunnen.

FVD zegt in een verklaring "hogelijk verbaasd" te zijn over het besluit van Volt. "Juist in verkiezingstijd is het van groot belang dat kiezers kennis kunnen nemen van de verschillende visies die politieke partijen vertegenwoordigen."

Volt denkt nog na over haar omgang met de PVV. "We betreden met deze keuze nieuw terrein en hebben nog niet alle antwoorden. Voor nu trekken we in ieder geval deze grens", aldus de woordvoerder.