Verkenner Koolmees ziet voor kerst geen nieuw kabinet op bordes

Verkiezingen

Vandaag, 21:34

Voor de kerst ziet verkenner Wouter Koolmees nog geen nieuw kabinet op het bordes staan. "Die kans acht ik niet heel groot", zei hij vrijdag na drie dagen van overleg met de politieke leiders uit de Tweede Kamer die in de campagne allemaal verklaarden heel snel een nieuw kabinet te willen.

Koolmees gaat dit weekend "nadenken en bellen" en nodigt dan maandag een aantal fractievoorzitters uit "voor een tweede of derde gesprek". De tijd begint te dringen. Hij moet zijn verslag dinsdag inleveren. Hij ziet dat er "grote inhoudelijke verschillen" zijn en ook "dat er her en der blokkades zijn voor samenwerkingen".

Vrijdag sprak hij afzonderlijk met de koppels Rob Jetten (D66) en Joost Eerdmans (JA21), en het duo Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD). Hoewel er grote verschillen zijn, "zit er niet een heel harde blokkade" op samenwerking tussen D66 en JA21, zei Koolmees. Dat ziet hij wel bij de VVD als het gaat om GroenLinks-PvdA.

Minderheidskabinet

Jetten wil graag een kabinet met GroenLinks, VVD en CDA. Koolmees zei dat voor hem alle opties openstaan, ook die van een minderheidskabinet.

Toch hoopt Koolmees dat een doorbraak mogelijk blijft. "Alle partijen geven aan dat ze snel een daadkrachtig kabinet willen. Het belangrijke is dat de problemen die er liggen, stikstof, asielmigratie, woningmarkt, snel worden opgelost. Dan ga ik er ook vanuit dat de partijen ook bereid zijn om die handschoenen op te pakken en die thema's op te lossen."

PVV-leider Geert Wilders hoeft in elk geval niet meer langs te komen bij Koolmees. "De PVV ga ik niet meer uitnodigen voor een gesprek hierzo. Meer dan 100 zetels hebben aangegeven samenwerking met de PVV (...) niet wenselijk" te vinden. Koolmees heeft dat ook al met Wilders besproken. Hij gaat nog wel bellen met de PVV'er.

Door ANP

