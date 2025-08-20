Stephan van Baarle keert terug als lijsttrekker van DENK. Dat meldt zijn partij een week nadat hij zich had teruggetrokken. In de tussentijd heeft het partijbestuur zijn functie neergelegd. De recent voorgedragen voorzitter Tunahan Kuzu steunt Van Baarle, blijkt uit het persbericht.

"Met pijn in mijn hart trek ik mij terug als lijsttrekker", schreef Van Baarle donderdag op X. Het was het begin van een publiekelijk uitgevochten conflict met het partijbestuur dat draaide om de kandidatenlijst. Het bestuur zei meerdere varianten aan de leden te willen voorleggen, waaronder een met een vrouw in de top drie. In een verklaring zei het bestuur met Van Baarle om tafel te willen.

Steun vanuit fractiegenoten en partijmedewerkers

Van Baarle kreeg steun van zijn fractiegenoten, lokale DENK-fracties en partijmedewerkers. Ze verweten het bestuur de partij "in een diepe crisis" te storten en riepen op tot Van Baarles terugkeer.

In de tussentijd liet Van Baarle niet van zich horen. Nu zegt hij in een verklaring dat hij afstand nam "van social media en het nieuws om mijn besluit te verwerken". De teruggekeerde lijsttrekker bedankt zijn medestanders. "De massale steunbetuigingen die aan mij zijn gericht, steunen mij enorm."

ANP