Van Baarle stapt op als lijsttrekker DENK

Beleid

Gisteren, 22:32

Stephan van Baarle is niet langer de lijsttrekker van DENK. Dat laat hij weten via X. "Het handelen van het partijbestuur heeft mijn rol als lijsttrekker ondermijnd en onmogelijk gemaakt en dwingt mij tot deze stap", schrijft hij.

Wat er precies aan de hand is tussen het partijbestuur en Van Baarle, zegt hij niet. "DENK verdient rust. De partij is groter dan ons allemaal. Verder geef ik dus geen commentaar", schrijft Van Baarle op X.

Steun van kamerleden

Tweede Kamerleden van DENK Ismail el Abassi en Doğukan Ergin steunen hun fractievoorzitter Stephan van Baarle in een strijd met het partijbestuur die donderdagavond naar buiten kwam. Zij hebben op X gemeld dat het partijbestuur moet opstappen en Van Baarle moet aanblijven als lijsttrekker.

"Onacceptabel dat voorzitter Köse onze politiek leider op grove en vernederende wijze heeft ondermijnd en hem tot deze stap heeft gedwongen", schrijven El Abassi en Ergin op X. "Wij staan volledig achter Stephan van Baarle. Er is maar één optie: hij is de enige echte lijsttrekker en daarom moet het bestuur per direct opstappen."

Wat er precies speelt tussen het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie is niet bekend. Het partijbestuur, dat bestaat uit voorzitter Ejder Köse, Fazli Kafa en Abdul Maroof, heeft nog niet gereageerd.

ANP

