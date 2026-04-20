Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nieuwe partij Markuszower heet DNA, Verdonk sluit zich aan

Verkiezingen

Vandaag, 19:26 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Voormalig PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft maandagavond in het programma Nieuws van de Dag de naam van zijn nieuwe politieke partij bekendgemaakt. De partij gaat verder als De Nederlandse Alliantie, afgekort DNA.

Het is maandag precies drie maanden geleden dat Markuszower met zes andere fractieleden uit de PVV stapte. Zij konden zich niet meer vinden in de koers van Geert Wilders en eisten onder andere dat de PVV een ledenpartij zou worden. Na drie maanden onder de naam Groep Markuszower te hebben geopereerd, gaat de partij nu verder onder een nieuwe naam. De slogan van de partij is "Welkom Thuis".

Bij de bekendmaking van de nieuwe naam werd ook duidelijk dat Rita Verdonk zich aansluit bij de partij. Verdonk is een bekende naam in de Nederlandse politiek en was eerder actief als minister en partijleider.

In bovenstaande video vertelt Markuszower meer over de nieuwe partij.

Door Redactie Hart van Nederland

PVV-afsplitsing Groep Markuszower is geen fractie, krijgt minder geld
PVV-afsplitsing Groep Markuszower is geen fractie, krijgt minder geld

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.