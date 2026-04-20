Nieuwe partij Markuszower heet DNA, Verdonk sluit zich aan

Voormalig PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft maandagavond in het programma Nieuws van de Dag de naam van zijn nieuwe politieke partij bekendgemaakt. De partij gaat verder als De Nederlandse Alliantie, afgekort DNA.

Het is maandag precies drie maanden geleden dat Markuszower met zes andere fractieleden uit de PVV stapte. Zij konden zich niet meer vinden in de koers van Geert Wilders en eisten onder andere dat de PVV een ledenpartij zou worden. Na drie maanden onder de naam Groep Markuszower te hebben geopereerd, gaat de partij nu verder onder een nieuwe naam. De slogan van de partij is "Welkom Thuis".

Bij de bekendmaking van de nieuwe naam werd ook duidelijk dat Rita Verdonk zich aansluit bij de partij. Verdonk is een bekende naam in de Nederlandse politiek en was eerder actief als minister en partijleider.

