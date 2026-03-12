VVD blundert in meerdere plaatsen met verkiezingsposters voor gemeenteraad

Met nog iets minder dan een week tot de gemeenteraadsverkiezingen zijn de campagnes in volle gang. Zo is ook de VVD druk bezig met campagne voeren in de gemeenten. Alleen gaat dit niet altijd goed. De partij heeft nu al meerdere fouten gemaakt met partijposters.

Zo vielen inwoners in Tilburg over een wel heel opvallende taalfout op de VVD-verkiezingsposters. In plaats van "jouw geld" staat er "jou geld". Een slordige taalfout die volgens de lokale VVD-lijsttrekker bij de drukker is gemaakt. Dat meldt de lijsttrekker aan Omroep Brabant.

Kandidaten van allerlei leeftijden strijden om een plekje in de gemeenteraad. In onderstaande video komen twee kandidaten aan het woord. Het leeftijdsverschil tussen de twee is bijna 60 jaar:

2:51 Van 18 tot 77 jaar: twee generaties strijden om zetel

Nog meer fouten

Tilburg is niet de enige Brabantse gemeente waar geblunderd is met VVD-verkiezingsposters. In Hilvarenbeek verwees de poster naar de verkeerde weg. Op de poster werd namelijk verwezen naar de N296 in plaats van de N269, een weg die helemaal niet in de regio ligt.

Op X ging het los. Zie hier een post waarin leerkracht Joost Jansen op de blunder van de Tilburgse VVD reageert:

In Zundert hingen op verkiezingsborden posters van de VVD-afdeling uit de Noord-Hollandse gemeente Velsen. De lokale lijsttrekker van Velsen hing daardoor niet in zijn eigen gemeente.