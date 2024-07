Eindverslag Van Zwol: meerdere bewindslieden moesten zakelijke belangen opzij zetten

Een aantal bewindslieden had zakelijke belangen die zij moesten melden of opzij moesten zetten om minister te worden, is te lezen in het eindverslag van formateur Richard van Zwol. Het is voor het eerst dat de verschillende zakelijke belangen van bewindslieden inzichtelijk zijn voordat zij aantreden.

VVD'er Vincent Karremans (staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport) heeft zijn zeggenschap in een bv ondergebracht in een stichting. Vanuit die bv had Karremans onder meer aandelen in vacaturesite Magnet.me. Ook beoogd BBB-minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer, NSC-staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming), en PVV-staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) hebben zakelijke belangen in een stichting ondergebracht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

PVV-minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) heeft twee huizen in Nederland, die niet worden verhuurd. Reinette Klever, PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, heeft een vakantiehuis in Nederland en een in Zwitserland. Ook die huizen worden niet verhuurd.

Aandelen en woning

PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) heeft niet alleen een woning in de Verenigde Staten, ook bezit zij aandelen in Amerikaanse bedrijven. Vicky Maeijer, PVV-staatssecretaris voor Langdurige Zorg, heeft aandelen in Amerikaanse bedrijven. Faber en Maeijer hebben toegezegd de aandelen niet te verhandelen tot zij minstens zes maanden geen bewindspersoon meer zijn.

NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit) heeft veruit de meeste zakelijke belangen genoemd. Zo heeft hij belangen in een bv, een vakantiewoning die wordt verhuurd, participaties in Nederlandse vastgoedfondsen, aandelen in bedrijven, rentedragende vorderingen op MKB-ondernemingen, en een aantal garageboxen die hij verhuurt.

Niet vervuilende algen

Ook heeft hij een meerderheidsbelang in een bedrijf dat "niet vervuilende algen" voor voeding produceert. Hij heeft zijn zakelijke belangen op afstand gezet.

Zakelijke belangen van bewindslieden leidden eerder tot problemen. Zo had oud-minister van Financiën Wopke Hoekstra eerder investeringen gedaan via de Britse Maagdeneilanden, die bekendstaan als belastingparadijs. Hij had die al wel afgestoten voordat hij minister werd.

ANP