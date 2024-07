Wilders kreeg meer stemmen bij Europese verkiezingen dan gemeld, blijkt na hertelling

Geert Wilders heeft meer voorkeurstemmen gekregen bij de Europese Parlementsverkiezingen dan oorspronkelijk gemeld. Na een hertelling op verzoek van de Kiesraad is in meerdere gemeenten gebleken dat de PVV-leider meer steun kreeg dan aanvankelijk gedacht. Onder meer in Amsterdam en Den Haag is de eindstand hierdoor veranderd.

In Den Haag zijn de uitslagen van vier stembureaus aangepast. Geert Wilders kreeg hierbij 78 extra voorkeurstemmen, wat ten koste ging van een partijgenoot die hoger op de lijst stond. Het totale aantal stemmen voor de PVV bleef gelijk. Ook bij GroenLinks-PvdA werden acht stemmen anders verdeeld over de kandidaten, zonder dat het totaal aantal stemmen veranderde.

In de gemeente Midden-Groningen leverde de hertelling Wilders 31 extra voorkeurstemmen op, eveneens ten koste van een partijgenoot. Zeven andere PVV-stemmen kwamen bij een andere kandidaat terecht. In het Brabantse Oirschot verschoven vijf stemmen van een VVD-kandidaat naar een partijgenoot, maar bleef het totale aantal stemmen per partij gelijk.

In Amsterdam verloor de VVD vijf stemmen door de hertelling en GroenLinks-PvdA twee stemmen. Forum voor Democratie, D66, Partij voor de Dieren en de PVV raakten allen een stem kwijt. BBB kreeg er in de hoofdstad juist een stem bij. Vorige week werden in de Gelderse gemeente West Maas en Waal de stemmen van drie stembureaus in Beneden-Leeuwen opnieuw geteld. Deze hertelling leverde de VVD, Forum voor Democratie, D66, Volt en Nieuw Sociaal Contract elk één extra stem op.

Strengere telling Kiesraad

Ook na de Tweede Kamerverkiezingen in november zijn stemmen herteld. Vaak gaat het om minimale verschillen. Zo kan het zijn dat een kiezer een voorkeurstem heeft uitgebracht op een bepaalde kandidaat, en daarna in de uitslag ziet dat die kandidaat bij dat stembureau geen enkele stem heeft gekregen. De Kiesraad let daar tijdens het tellen strenger op dan vroeger, om te voorkomen dat achteraf twijfels ontstaan.

De Kiesraad stelt woensdag de uitslag van de verkiezingen vast. Volgens de prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP heeft GroenLinks-PvdA de meeste stemmen gekregen. Die combinatie komt uit op acht zetels, een minder dan ze vijf jaar geleden bij elkaar opgeteld kregen. De PVV stijgt van een zetel naar zes zetels en is daarmee de tweede partij.

Hart van Nederland/ANP