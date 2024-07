Beoogd minister Agema gaat zich niet bezighouden met de-islamisering van de zorg

Fleur Agema (PVV) gaat zich als minister van Volksgezondheid niet bezighouden met de de-islamisering van de gezondheidszorg. Dat zei ze woensdag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer nadat DENK haar vroeg afstand te nemen van een eerdere uitspraak.

Agema stelde eerder namelijk een motie op om het aantal islamitische zorgmedewerkers terug te dringen als Kamerlid van de PVV. Maar dit staat als minister niet bovenaan haar to do-lijst. "Ik heb veel grotere problemen aan mijn fiets hangen dan dit", zei ze woensdag.

Ze maakt zich nog wel zorgen over zorgmedewerkers met een niet-westerse achtergrond die niet alle zorg willen verlenen die nodig is, zoals het wassen van een patiënt. Volgens Agema speelt dit probleem wel "hier en daar". Het werk moet daarom goed verdeeld worden, maar ze wijst naar zorgaanbieders die dit op de werkvloer zelf moeten oplossen.

Omvolking

Tijdens de hoorzitting ging het ook over Agema's PVV-collega's die eerder uitspraken deden waarin ze het woord "omvolking" gebruikten. Dat is een term die wordt gebruikt in een extreemrechtse complottheorie die stelt dat de "blanke" westerse cultuur verdrongen wordt. Agema vindt het "veel te ver" gaan om die collega's "het etiket racistisch" op te plakken.

1:13 PVV-Kamerlid Dion Graus wordt woedend na opmerking over rassendiscriminatie [compleet]

Zo deed Marjolein Faber, die beoogd minister voor Asiel en Migratie is, dit tijdens een debat in de Eerste Kamer. Zij nam hier afgelopen maandag afstand van. Ook PVV-er en Kamervoorzitter Martin Bosma gebruikte de term meerdere keren tijdens Tweede Kamerdebatten. Hij nam hier geen afstand van.

"Ze zijn niet fout, verkeerd of slecht. Ze hebben een vergissing begaan en ze hebben daar ook afstand van genomen", zei Agema. De PVV stemde maandag voor een motie die oproept om in debatten niet meer te verwijzen naar de omstreden theorie.

'Met hand en tand'

Agema is door Ines Kostić (PvdD) ook aan de tand gevoeld over haar rol als vicepremier. Agema zal namelijk ook de ministerraad moeten voorzitten als premier Dick Schoof afwezig is. Ze vraagt zich af of de vicepremier kabinetsleden die zich niet aan de afspraken over de rechtstaat houden zal aanspreken.

Ze noemt als voorbeeld dat een kabinetslid een prinsenvlag op zijn of haar jasje zou hebben. Dat is omstreden omdat de NSB deze vlag tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte en de vlag hing in 2011 voor een raam in de PVV-vleugel.

Het is een van de redenen dat VVD en NSC zorgen hadden over een samenwerking met de PVV en besloten afspraken te maken om de democratische rechtstaat te beschermen. "Natuurlijk zal ik de basislijn en de rechtstaatverklaring met hand en tand verdedigen, want dat is wat ons verbindt", zegt Agema daarop. "Het is mijn taak en ik zal mijn taak uitvoeren."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP