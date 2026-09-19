100 actievoerders XR aangehouden voor snelwegblokkade A12

De politie heeft na de snelwegblokkade op de A12 bij Zevenaar honderd actievoerders aangehouden. Dat is zaterdagmiddag bekend gemaakt. De demonstranten van Extinction Rebellion waren zaterdagmiddag de snelweg op gegaan en anderen probeerden ook via de opritten op de weg te komen.

Tientallen mensen wisten de A12 bij de Gelderse plaats op te gaan, wat niet is toegestaan. Allemaal zijn ze aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. De weg is zojuist weer vrijgegeven en het verkeer kan weer naar de Duitse grens rijden.

Fossiele subsidies

Een groep wist iets na 12.00 uur toch door te breken en staat op de snelweg met spandoeken met teksten als 'stop fossiele subsidies'. Utrecht for Palestine is ook aangesloten bij het protest deze zaterdag. Veel demonstranten die zijn tegengehouden en stonden langere tijd nog in de omgeving van de opritten. Ze kregen veel boze reacties van voorbijgangers.

XR vraagt de overheid met de actie om met spoed ingrijpende maatregelen nemen, waaronder het afschaffen van alle fossiele subsidies en het grondig hervormen van de Nederlandse economie, die op dit moment te afhankelijk is van fossiel.