OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

100 actievoerders XR aangehouden voor snelwegblokkade A12

Demonstratie

Vandaag, 17:23

De politie heeft na de snelwegblokkade op de A12 bij Zevenaar honderd actievoerders aangehouden. Dat is zaterdagmiddag bekend gemaakt. De demonstranten van Extinction Rebellion waren zaterdagmiddag de snelweg op gegaan en anderen probeerden ook via de opritten op de weg te komen.

Tientallen mensen wisten de A12 bij de Gelderse plaats op te gaan, wat niet is toegestaan. Allemaal zijn ze aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. De weg is zojuist weer vrijgegeven en het verkeer kan weer naar de Duitse grens rijden.

Fossiele subsidies

Een groep wist iets na 12.00 uur toch door te breken en staat op de snelweg met spandoeken met teksten als 'stop fossiele subsidies'. Utrecht for Palestine is ook aangesloten bij het protest deze zaterdag. Veel demonstranten die zijn tegengehouden en stonden langere tijd nog in de omgeving van de opritten. Ze kregen veel boze reacties van voorbijgangers. 

XR vraagt de overheid met de actie om met spoed ingrijpende maatregelen nemen, waaronder het afschaffen van alle fossiele subsidies en het grondig hervormen van de Nederlandse economie, die op dit moment te afhankelijk is van fossiel.

Door ANP

Lees ook

Klimaatactivisten van A12 bij Zevenaar gehaald
Demonstratie
Klimaatactivisten van A12 bij Zevenaar gehaald
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.