Klimaatactivisten van A12 bij Zevenaar gehaald

Een groep van zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) is de snelweg op gegaan Zevenaar. De A12 blokkade was een eerder aangekondigde actie van de klimaatgroep. Inmiddels zijn alle demonstranten door de ME van de weg gehaald.

De politie wist even voor 12.00 uur enkele tientallen demonstranten weg te houden van de snelweg, maar even later wisten meerdere groepen toch de weg te betreden. Honderd tot tweehonderd demonstranten die bij de opritten van de A12 de weg probeerden te betreden, werden door de politie tegengehouden en aangehouden.

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De politie is onder meer voorzien van wapenstokken en er is volgens XR op twee demonstranten pepperyspray gebruikt. Hoeveel demonstranten er tot nu toe zijn aangehouden, is nog niet bekend. Alle personen worden in bussen geladen, een deel niet vrijwillig.

Spandoeken voor maatregelen

Een groep wist iets na 12.00 uur toch door te breken en staan op de snelweg met spandoeken met teksten als 'stop fossiele subsidies'. Utrecht for Palestine is ook aangesloten bij het protest deze zaterdag. Veel demonstranten die zijn tegengehouden, staan nog in de omgeving van de opritten. Ze krijgen veel boze reacties van voorbijgangers.

XR vraagt de overheid om met spoed ingrijpende maatregelen nemen, waaronder het afschaffen van alle fossiele subsidies en het grondig hervormen van de Nederlandse economie, die op dit moment te afhankelijk is van fossiel.

Autoverkeer staat stil

De A12 is dicht in de richting van de Duitse grens, meldt ook de ANWB. Autoverkeer staat er stil. Het verkeer wordt via de afrit Zevenaar de snelweg afgeleid. Ook de Duitse politie is er en de ME komt ter plaatse.

De gemeente Zevenaar wil nog niet reageren en zegt ook niet of er overleg wordt gevoerd over de actie van XR, aldus een woordvoerder. De klimaatactiegroep had van tevoren niet laten weten waar op de A12 ze de weg precies zouden betreden.

Aangifte doen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, heeft gereageerd op de demonstratie op de A12 bij Zevenaar. Via X laat hij weten dat 'demonstreren op de snelweg verboden is'. Ook geeft hij aan dat er aangifte gedaan gaat worden. "Het brengt andere mensen in levensgevaarlijke situaties."

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid is het daarmee eens. "D emonstreer op een plek waar dat wel is toegestaan."