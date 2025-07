Honderden mensen lopen mars in Rotterdam tegen asielwetten: 'Zijn geen criminelen'

De nieuwe wet die het strafbaar maakt om ongedocumenteerd in Nederland te verblijven, zorgt voor veel onrust. Niet alleen onder de ongedocumenteerden zelf, maar ook bij mensen en organisaties die hen onderdak of hulp bieden. Hoewel de Tweede Kamer inmiddels met het wetsvoorstel heeft ingestemd, is het nog maar de vraag of de wet er echt komt: de kans dat er in de Eerste Kamer een meerderheid voor is, lijkt klein.

Toch gingen zondagmiddag zo’n driehonderd mensen in Rotterdam de straat op om hun solidariteit te tonen met de mensen die mogelijk het hardst door deze wet worden geraakt. Tijdens het protest dragen deelnemers borden met teksten als 'menselijkheid overwint', 'geen gekloot, bed, bad, brood' en 'being alive should never be a crime'. Ook politieke partijen als BIJ1, Partij voor de Dieren en ChristenUnie Rotterdam zijn bij de demonstratie aanwezig.

Ishmail Kamara is een van de aanwezigen bij het protest. Hij was 10 jaar ongedocumenteerd een heeft inmiddels drie jaar een verblijfsstatus. "Ik kan nu werken. Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen en op te komen voor een groep mensen die niet voor zichzelf durft te spreken", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Het doet pijn als je ‘illegaal’ wordt genoemd. Mijn boodschap aan de Eerste Kamer is simpel: doe het niet. Mensen hebben rechten. Mensen zonder papieren zijn geen criminelen."

Oproep aan gemeentes

De demonstratie op het Schouwburgplein in Rotterdam is mede opgezet door Stichting LOS, een landelijke organisatie die netwerken coördineert voor het onderbrengen van ongedocumenteerden. Jozette, coördinator van de organisatie, legt aan Hart van Nederland uit dat de actie vooral een oproep is aan gemeentes: "Het probleem met deze strafbaarstelling is dat sommige ‘uitgeprocedeerden’ helemaal niet uitgeprocedeerd blijken. Ze hebben vaak alsnog recht op een verblijfsvergunning."

Volgens Larissa, PR-medewerker van Stichting LOS, leeft het thema sterk, zowel in de samenleving als onder ongedocumenteerden zelf. "Er is veel oproer, veel mensen praten erover op sociale media. Maar onder de doelgroep zelf heerst vooral angst. Ze weten niet wat er gaat gebeuren. Met deze actie willen we laten zien: wij zijn er voor jullie", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Wet mogelijk alsnog van tafel

Vorige week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met strenge asielwetten, waarvan de strafbaarstelling van illegaliteit en het bieden van hulp aan mensen die niet de juiste papieren hebben deel uitmaken. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wetten, voordat die in werking treden.

ANP/ Hart van Nederland