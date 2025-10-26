Terug

Klimaatmars brengt tienduizenden mensen op de been in Den Haag

Vandaag, 16:38 - Update: 50 minuten geleden

Zondagmiddag lopen er tienduizenden mensen door het centrum van Den Haag mee in de klimaatmars. Organisatie Klimaatcrisis Coalitie spreekt over 45.000 mensen die aandacht vragen voor het klimaatbeleid, zo vlak voor de verkiezingen.

De mars begon op het Malieveld en liep door het centrum, in de buurt van Den Haag Centraal. "We eisen een goede, leefbare toekomst van de nieuwe regering. Voor onze kinderen, voor elkaar, voor de planeet waarop we leven", aldus de organisatie. Aan de mars doen deelnemers van alle leeftijden mee. Ze dragen borden met teksten als 'Red het klimaat' en 'Deze weg loopt dood'.

Blokkade

Eerder kondigde Extinction Rebellion aan dat zij dinsdag - de dag voor de verkiezingen - de A12 weer willen blokkeren, ook om extra aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. De klimaatdoelen raken steeds verder uit beeld, vindt de actiegroep.

Lees ook: Extinction Rebellion wil dag voor verkiezingen A12 opnieuw blokkeren

