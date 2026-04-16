Palestina-demonstranten weggesleept na 3 keer verstoren Kamerdebat

Demonstratie

Vandaag, 16:25 - Update: Vandaag, 16:40

Een debat in de Tweede Kamer over de situatie in het Midden-Oosten is donderdagmiddag drie keer verstoord door pro-Palestina betogers. Kamervoorzitter Thom van Campen liet na de laatste onderbreking de publieke tribune ontruimen. Het debat ging daarna weer verder.

De ongeveer tien demonstranten riepen onder meer "Free Palestine" en "Stop de medeplichtigheid, jullie hebben bloed aan jullie handen". Ook zwaaiden ze met een Palestijnse vlag. Kort na de verstoring claimde de organisatie XR Justice Now! verantwoordelijk te zijn voor de verstoring van het debat.

De demonstranten werden eerst naar een andere ruimte gebracht. Omdat ze niet meewerkten, werden ze aan handen of voeten naar de ruimte gesleept. Later werden ze een voor een naar de begane grond begeleid door een aantal politieagenten. Ze bleven de hele tijd leuzen roepen.

Vaker onderbroken

In het verleden zijn debatten in de Kamer over de oorlog in Gaza al vaker onderbroken door betogers. Ook is het Kamergebouw tijdens een Gazadebat besmeurd met rode vloeistof.

Door ANP

Lees ook

Panden Tweede Kamer en CIDI besmeurd rond demonstratie Gaza-debat
Panden Tweede Kamer en CIDI besmeurd rond demonstratie Gaza-debat
Aangifte tegen Pro-Palestijnse demonstranten na opnieuw verstoren debat in Tweede Kamer
Aangifte tegen Pro-Palestijnse demonstranten na opnieuw verstoren debat in Tweede Kamer

