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Politie beëindigt XR-blokkade op A12, activisten weggedragen

Demonstratie

Vandaag, 15:58

De politie heeft zaterdagmiddag een demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de Utrechtsebaan in Den Haag beëindigd. Activisten werden naar een bus gestuurd. Mensen die daar niet zelf naartoe wilden lopen, werden door agenten gedragen. Dat is te zien op een livestream van XR.

Tientallen klimaatactivisten begonnen rond 14.00 uur met het blokkeren van de toegang tot de A12. De politie hield de groep net voor de tunnelbak op de Utrechtsebaan tegen. Daar blokkeerden de demonstranten vervolgens de weg.

Burgemeester geeft bevel tot ontruiming

De actie was niet aangekondigd bij de gemeente. Toen burgemeester Jan van Zanen hoorde van de demonstratie, gaf hij een "onmiddellijk bevel tot ontruiming".

Om 15.15 uur riep de politie de activisten op om zelf te vertrekken. Wie daar geen gehoor aan gaf, zou worden aangehouden, liet de politie weten. Uiteindelijk zijn veertig actievoerders aangehouden. "Ze zijn op een locatie aan de rand van de stad weer op vrije voeten gesteld", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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