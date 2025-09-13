Terug

Honderden actievoerders Extinction Rebellion aangehouden op A12

Demonstratie

Vandaag, 17:41

Bij de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan (A12) zijn zaterdagmiddag volgens de politie 402 actievoerders aangehouden. Zij zijn naar het ADO-stadion gebracht en daar op vrije voeten gezet. Een persoon zit nog vast omdat die niet zou hebben voldaan aan een bevel of vordering.

De actievoerders gingen om 12.00 uur de A12 op naast het Malieveld en kregen direct te horen dat ze van de weg af moesten gaan. Na herhaalde waarschuwingen greep de politie in. Een deel van de demonstranten liep vrijwillig mee naar de bussen die klaarstonden om ze af te voeren, bij anderen gingen agenten dwingender te werk.

Volgens Extinction Rebellion was het de 44e keer dat ze de A12 blokkeerden uit protest tegen 'fossiele subsidies'.

ANP

