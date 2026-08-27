Zedendelinquenten keren terug naar huis: bewoners in protest

De onrust in de wijk Maaspoort in Den Bosch groeit. In de buurt wonen twee pleegvaders die onlangs zijn veroordeeld voor het misbruiken van hun twee minderjarige pleegzoons en hun hond. Het echtpaar heeft zijn straf uitgezeten en mocht weer terugkeren naar Maaspoort. Sindsdien leeft de buurt in angst.

Dat schrijft Buurtcollectief Zilverenpark. Donderdagavond organiseerde het buurtcollectief een protestwandeling door de wijk om aandacht te vragen voor de situatie. Eerder was het al een petitie gestart. Ook zijn posters opgehangen en flyers uitgedeeld.

In bovenstaande video zie je hoe de protestwandeling verliep.

Veroordeeld voor misbruik De twee veroordeelde zedendelinquenten zijn Steven van H. en Mattias T. In juni werd hun een straf opgelegd van bijna anderhalf jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het misbruiken van hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar en hun hond. Ook kregen ze een taakstraf. Inmiddels zijn ze weer thuis. De twee moeten zich wel aan bijzondere voorwaarden houden. Zo moeten ze contact met kinderen vermijden en mogen ze geen huisdieren meer houden. De reclassering houdt daar toezicht op. Daarnaast hebben ze een meldplicht en moeten ze zich laten behandelen.

'Aandacht zorgt voor spanning'

De gemeente 's-Hertogenbosch laat in een reactie aan Hart van Nederland weten begrip te hebben voor de onrust die in de buurt is ontstaan na de terugkeer van de twee zedendelinquenten. "We begrijpen dat buurtbewoners de twee personen liever zien verhuizen. Echter, daarvoor hebben we vanuit gemeente geen juridische grondslag en kunnen dat dus niet op enige manier afdwingen."

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De gemeente zegt in gesprek te blijven met betrokkenen en open te staan voor vragen, zorgen en meldingen van bewoners. Wel geeft de gemeente aan dat meer aandacht voor de situatie de spanning in stand houdt. Forensisch psycholoog Wineke Smid beaamt dat: "De kans op herhaling bij zedenzaken is heel klein. Als je ze uit gaat sluiten, maakt dat het risico op recidive alleen maar hoger", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Volgens Smid werkt het daarnaast averechts als er veel begeleiding en zorg is voor buurtbewoners. "Dan wordt het idee geschept dat het heel eng is. Je moet deze mensen eigenlijk accepteren."